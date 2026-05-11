Odgovor Irana na mirovni predlog ‘potpuno neprihvatljiv’: Tramp

BBC News pre 1 sat | Džordž Rajt; Henri Astijer

Getty Images

Iran je odgovorio na predlog za okončanje rata koji je stigao iz Vašingtona, ali američki predsednik Donald Tramp taj odgovor smatra „potpuno neprihvatljivim".

Teheran je izneo uslove posredstvom Pakistana i oni podrazumevaju momentalno okončanje rata na svim frontovima, obustavu američke blokade iranskih luka i garancije da neće biti kasnijih napada na Iran, prenosi iranska agencija Tasnim, bliska vlastima.

Obustava vatre trebalo je pomogne da se sprovedu pregovori o završetku rata koji su Amerika i Izrael započeli 28. februara.

Uprkos povremenim napadima, privremeno primirje, postignuto 8. aprila, uglavnom se poštuje.

Tramp je prošle nedelje izjavio da će rat sa Iranom biti „brzo završen".

Zalihe obogaćenog uranijuma koje Iran poseduje moraju da se „uklone" pre nego što se sklopi primirje, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

„I dalje postoje postrojenja za obogaćivanje uranijuma koja moraju da se uklone", dodao je on u intervjuu za američku televiziju CBS.

Tokom prošlogodišnjeg 12-dnevnog sukoba Izraela i Irana, Amerika se umešala, gađajući iranska nuklearna postrojenja moćnim bombama, a Tramp je potom rekao da su ih „uništili".

Mirovni predlog Teherana podrazumeva i zahteve za ratnu kompenzaciju i poštovanje suvereniteta Irana u Ormuskom moreuzu, preneli su iranski mediji bliski vlastima.

„Nikada nećemo spustiti glavu pred neprijateljem i, ukoliko dođe do nekog dijaloga ili pregovora, to ne znači da ćemo se predati ili povući", rekao je 10. maja iranski predsednik Masud Pezeškijan, ne pominjući konkretan predlog Irana za okončanje rata.

Tramp je saopštio da je pročitao predlog „takozvanih predstavnika" Teherana.

„Ne sviđa mi se - potpuno neprihvatljivo", dodao je u objavi na njegovoj platformi Istina ( Truth Social ).

Američki plan ima 14 tačaka i podrazumeva uslove poput obustave obogaćivanja uranijuma u nuklearne svrhe, ukidanje sankcija i otvaranje Ormuskog moreuza za slobodan saobraćaj, izvestio je američki portal Aksios.

U izveštaju se citiraju dva anonimna američka zvaničnika i još dva anonimna izvora koje su upoznata sa detaljima pregovora.

Mnogi uslovi izneseni u predlogu biće deo konačnog sporazuma Teherana i Vašingtona, tvrde oni.

Iran i dalje blokira Ormuski moreuz, strateški morski put, što je dovelo do skoka cena nafte širom sveta.

U normalnim okolnostima tim moreuzom se prevozi oko 20 odsto svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Amerika sprovodi blokadu iranskih luka kako bi izvršila pritisak na Teheran da pristane na uslove mira, ali to je razljutilo vlasti u Iranu.

Netanjahu tvrdi da Izrael želi da prestane da prima novčanu pomoć od Amerike za vojsku.

„Dobijamo 3,8 milijardi godišnje. I mislim da je vreme da se odviknemo od vojne pomoći ubuduće.

„Hajde da počnemo sada i završimo sa tim u narednoj deceniji", tvrdi Netanjahu.

AFP via Getty Images Saobraćaj kroz Ormuski moreuz je u najvećoj meri blokiran

Iran je uputio upozorenje susedima koji su se pridružili američkim sankcijama.

Brodovi koji plove kroz moreuz suočiće se sa „ozbiljnim posledicama" ukoliko prvo ne sarađuju sa Teheranom, rekao je Muhamed Akraminija, portparol iranske vojske, prenosi iranska državna agencija Irna.

Amerikanci „nikada neće moći da pokriju ovo veliko prostranstvo u severnom delu Indijskog okeana sopstvenom flotom i da sprovedu blokadu", smatra Akraminija.

Pogledajte video: Hiljade ljudi zaglavljeno na brodovima kod Ormuskog moreuza

Američka vojska prisutna je u mnogim zemljama Persijskog zaliva i ima baze u Kataru, Bahreinu, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji i Omanu.

Britanska kraljevska mornarica je 9. maja objavila da šalje ratni brod na Bliski Istok u sklopu međunarodne misije obezbeđivanja prolaza kroz Ormuski moreuz.

To će se desiti kada se napadi u regionu obustave, rekao je britanski premijer Kir Starmer, koji je zajedno sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom bio glavni zagovornik sprovođenja misije.

Iz Irana su 10. maja upozorili da će „brzo i odlučno odgovoriti" na raspoređivanje britanskih i francuskih brodova u moreuzu.

Makron tvrdi da Francuska „nije predvidela" raspoređivanje ratnih brodova, već bezbednosnu misiju koja će biti „koordinisana sa Iranom".

BBC

Pogledajte i ovaj video: BBC reporterka u blizini Ormuskog moreuza

Od početka rata, Iran je sprovodio i odmazdu protiv američkih saveznika u Persijskom zalivu.

Teretni brod je „pogodio nepoznati projektil" na oko 43 kilometara severoistočno od Dohe u Kataru, izazvavši mali požar bez žrtava, saopštili su iz britanskog Centra za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

Brod je „plovio pod američkom zastavom i pripada Sjedinjenim Državama", objavila je kasnije iranska agencija Fars, citirajući neimenovani izvor.

Kuvajtska vlada je 10. maja saopštila da su dronovi ušli u vazdušni prostor te zemlje i da se vojska „pobrinula za njih".

Vojska Ujedinjenih Arapskih Emirata je presrela dva drona iz Irana, objavili su iz te zemlje nekoliko sati kasnije.

BBC

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.11.2026)