Izmene izbornih zakona: Odbor usvojio predloge Petrašinovića

Odbor Skupštine Srbije za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu usvojio je danas predloge izmena izbornih zakona koje je predložio narodni poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Miroslav Petrašinović.

Usvojeni su predlozi izmena Zakona o izboru predsednika Republike, Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima.

Petrašinović je na sednici Odbora istakao da su izmene zakona predložene u skladu sa preporukama ODIHR-a.

"Ovim izmenama i dopunama zakona želimo da idemo u korak sa onim što preporučuje međunarodna misija, želimo da reformišemo naše izborno zakonodavstvo, da ga menjamo i da sutra, kad izbori prođu, rezultati budu prihvatljivi kako za nas, tako i za opoziciju", rekao je Petrašinović.

Sa druge strane, poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Aleksandar Ivanović rekao je da set izbornih zakona treba povući iz skupštinske procedure, ističući da je "fundamentalni problem izostanak poverenja", pogotovo kada je reč o izmeni da jedan birač može da podrži više izbornih lista.

"Vi ovde kažete da jedan birač može da podrži više izbornih lista. To je nešto što vam je u preporuci ostavljeno da se razmotri kao opcija, upravo uvažavajući društveno-politički kontekst. Da li u ovoj situaciji, u uslovima ovolikog nepoverenja, stvarno mislite da neko veruje da ova odredba nije izvučena sa spiska samo da bi se na prvim sledećim izborima fabrikovale liste kako biste uspeli da zbunite biračko telo i kako biste uspeli da, na osnovu tih lista, povećate broj članova u biračkim odborima", upitao je Ivanović.

Ukoliko izmene zakona budu usvojene, Ivanović je poručio da će se cena toga videti na izborima.

"Politički to čitam kao vašu nesigurnost i realnu procenu da na prvim sledećim izborima nećete imati većinu", naveo je Ivanović.

Nakon što je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio predloge izmena izbornih zakona, o njima će raspravljati Skupština Srbije.

(Beta, 11.05.2026)