Kaja Kalas: EU podržava Zapadni Balkan, očekuje reforme

Beta pre 12 minuta

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da su ministri spoljnih poslova EU dali političku podršku produbljivanju saradnje sa partnerima sa Zapadnog Balkana u oblasti spoljne politike, bezbednosti i odbrane, ali i dodala da zauzvrat očekuju dalje reforme, poštovanje vladavine prava i jasno usklađivanje sa spoljnom politikom EU.

Na konferenciji za novinare, posle današnjeg ministarskog sastanka u Briselu, Kalas je rekla da je Zapadni Balkan strateški prioritet za EU i da se podrška EU odnosi na borbu protiv hibridnih pretnji i dezinformacija, novo Partnerstvo za bezbednost i odbranu sa Crnom Gorom i veće korišćenje Evropskog mirovnog fonda radi jačanja odbrambenih kapaciteta naših partnera.

"Ali jasno je da partnerstva funkcionišu u oba smera. Zauzvrat, očekujemo dalje reforme, poštovanje vladavine prava i jasno usklađivanje sa spoljnom politikom EU. Zapadni Balkan pripada Evropskoj uniji. A koraci koje smo danas zacrtali usmereni su ka tom cilju", rekla je Kalas.

Kalas je dodala da su ministri razgovarali i o najavljenoj ostavci visokog visokoh predstavnika za BiH Kristijana Šmita i da se "slažu da je u interesu EU da zemlja ne skrene sa svog evropskog puta i da moraju ostati jedinstveni u pronalaženju njegovog naslednika".

(Beta, 11.05.2026)