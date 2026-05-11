Kos: „Za sve zapadnobalkanske zemlje ima mesto u EU“

Komesarka Evropske unije (EU) za proširenje Marta Kos rekla je danas u Briselu da ima jasnu poruku da za sve zapadnobalkanske zemlje da postoji mesto za sve njih u proširenju EU, a u osvrtu na Srbiju da zvanično nisu prekinute isplate iz Plana rasta Unije.

"Imam jasnu poruku, ima mesto za sve zapadnobalkanske zemlje u Evropskoj uniji. Proširenje je prioritet za Evropsku uniju i ako naši kandidati imaju rezultate, onda i mi moramo da dajemo rezultate, rekla je Kos novinarima pred početak sastanka Saveta EU za spoljne poslove i radnog doručka sa zapadnobalkanskom šestorokom..

Ona je ukazala da EU već daje rezultate po pitanju proširenja i da je prvi put posle 17 godina uspostavljena radna grupa o pristupanju nove zemlje, Crne Gore.

Rekla je da EU takođe daje opipljive rezultate oko postepene integracije zemalja i ukazala da se prošle nedelje Srbija pridružila Albaniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji u sistemu plaćanja SEPA i da se sada priprema samit Zapadni Balkan EU koji će biti održan u Podgorici 5. juna.

"Očekujem zaista jaku posvećenost od svih kandidata iz Zapadnog Balkana da ostanu na evropskom putu", rekla je ona.

Odgovarajuči na upit o Srbiji Kos je rekla da nikad nije čula da su za Srbiju zamrnuta sredstva iz Plana rasta EU .

"Nikad nisam čula da su sredstva zamrznuta, i to je vrlo važno za Srbiju. Srbija ima mesto u Evropskoj uniji, demokratska Srbija", rekla je ona.

Ona je rekla da ono što EU radi je konstatna provera da li sve zemlje koje dobijaju sredstva iz Plana rasta ispunjavaju kriterijume, kao i da jeste tačno da od kada su pre nekoliko meseci u Srbiji uvedeni pravosudni amandmani nisu izvršene nikakve isplate ali da "nije bilo nikakve zvanične odluke o neplaćanju" i ako Srbija ispuni kriterijume naravno da će se isplate nastaviti.

"Status kandidata dolazi sa preuzetim obavezama, i to na obe strane i očekujemo od zemlje kandidata da se razvija, a ne da ide u regresiju u nekim oblastima", rekla je Kos.