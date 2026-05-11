Lazović (ZLF): Podrška studentskoj listi trenutno najbolja opcija

Beta pre 1 sat

 Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je večeras da je podrška studentskoj listi trenutno najbolja opcija, ali da njegova partija ostaje otvorena za razgovore o tome sa ostalim opozicionim strankama.

On je na televiziji Nova kazao da će ZLF podržati opciju koja se protivi vlasti, a koja u zbiru može da ima veći broj glasova.

"Ako nema boljeg dogovora, daćemo podršku studentskoj listi. U ovom trenutku mi deluje da nema bolje alternative. Mi smo želeli da naši birači znaju koji je naš stav ako budu raspisani izbori za leto i zato smo ga saopštili", kazao je Lazović.

Po njegovim rečima, ZLF je i ranije podržavao studente na lokalnim izborima, a u budućnosti će biti fokusiran na to kako na najbolji način pobediti aktuelnu vlast.

"Nemam ništa protiv toga da nakon narednih izbora ne budem u parlamentu. Željni smo pobede koja će oterati ove ljude (sadašnju vlast) u prošlost. Mislim da je važno da ljudi znaju da ćemo mi dati svoj maksimalni doprinos", rekao je Lazović.

(Beta, 11.05.2026)

