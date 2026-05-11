Milošević (SSP): Otpušteno 11 radnika u fabrici Trendtex u Beloj Palanci

Narodna poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Jelena Milošević izjavila je danas da je u fabrici Trendtex u Beloj Palanci prošlog petka otpušteno 11 radnika.

"Sećate se fabrike iz Bele Palanke, koja je pre nekoliko meseci htela da na prevaru otpusti ljude - prvo su ih poslali na kolektivni odmor a onda rekli da rešenja o odmoru ne važe, pritom im i dugovali plate? Pa su radnici izašli u javnost, pisali smo inspekciji, govorila sam o tome u Skupštini pa su onda odustali od zatvaranja", navela je Milošević u saopštenju.

Dodala je da 11 radnika koji su ostali bez posla čini otprilike trećinu zaposlenih.

"Navodno ne ispunjavaju normu, što je suštinski netačno, jer norme su takve da ih gotovo niko nikad nije ispunio. Takođe, gotovo nikad niko nije primio minimalac, pokazivala sam njihove platne listiće, plate su im od 35.000, 46.000… upravo zato što su im norme nenormalne. Pa su tužili firmu, sada im bar ne duguju zaostale plate", istakla je Milošević.

Prema njenim rečima, trećina radnika je sada na birou, dok ostali strahuju da li će ostati do kraja meseca "jer se priča da je fabrika pred zatvaranjem".

"U Beloj Palanci nemaju gde da se zaposle jer su laži o investitorima upravo to - laži. Je l’ će i njih da optuže da su ostali bez posla jer su koristili bolovanje? Gde će sada ti ljudi?! Nekome možda 11 radnika deluje malo, za Belu Palanku je to mnogo", poručila je Milošević.