Rektor Đokić: Stojim uz studente i akademsku zajednicu

Beta pre 28 minuta

 Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić odbacio je danas navode da je predstavnik studenata, ali naveo da "čvrsto stoji uz njih i akademsku zajednicu koja zahteva vladavinu prava".

Đokić je u saopštenju na društvenoj mreži Instagram naveo da studenti samostalno odlučuju o svom načinu organizovanja i modelima rada, te da tu "niko nema pravo da im se nameće".

"Povodom kontinuiranog nastojanja pojedinih aktera da me predstave kao lidera ili predstavnika studenata, imam potrebu da još jednom nagalsim da to nisam. Moja odgovornost je da, sa pozicije rektora kao jednog od predstavnika akademske zajednice, doprinesem razumevanju onoga kroz šta danas prolaze univerziteti i celokupno društvo u Srbiji, kao i da štitim pravo studenata i univerziteta na slobodno, dostojanstveno i odgovorno delovanje", naveo je Đokić.

Dodao je da studenti imaju njegovu punu podršku u borbi za "demokratske principe i javni interes".

"Od početka protesta, podržavam njihove zahteve i verujem da svaki odgovorni građanin naše zemlje treba da teži njihovom ispunjenju", naveo je Đokić.

(Beta, 11.05.2026)

