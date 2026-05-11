Šmit podneo ostavku na mesto visokog predstavnika u BiH, Dodik: To je potvrda da je RS neuništiva

Kristijan Šmit je u nedelju potvrdio da je podneo ostavku na mesto visokog predstavnika u BiH, a predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), vladajuće stranke u Republici Srpskoj (RS) Milorad Dodik koji je bio u stalnim sukobima s njim, ocenio je da je ostavka potvrda da je RS neuništiva.

Šmit, nemački diplomata, ostavku je podneo posle skoro pet godina na čelu Kancelarije visokog predstavnika. On je o tome obavestio Upravni odbor Saveta za sprovođenje mira (PIC), tražeći pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika do kada će Šmit ostati na dužnosti, prenela je Televizija N1 Sarajevo.

Kristijan Šmit koji je ovih dana u Njujorku, gde će podneti redovan izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, ukazivao je na secesionističke politike, blokade institucija i pokušaje podrivanja BiH, pre svega ukazujući na Dodika i vlast RS, a naglašavajući da je međunarodni faktor na strani građana Bosne i Hercegovine.

Republika Srpska je zahtevala da Šmit bude proteran iz BiH pošto ga vlast RS smatra nezakonito izabranim.

Dodik je u subotu bio u Moskvi povodom Dana pobede nad fašizmom i posle sastanka s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom izjavio da veruje da će Rusija na sednici Saveta bezbednosti UN u utorak, 12. maja, tražiti da se sve odluke Šmita proglase pravno nevažećim.

I Rusija tvrdi da je Šmit nelegalno izabran, budući da procedura nije sprovedena kroz Savet bezbednosti UN, kao u slučaju njegovih prethodnika.

Nemački list "Frankrurter algemajne cajtung" (FAZ) je objavio da SAD mesecima zahtevaju da Šmit, koga RS ne priznaje za visokog predstavnika u BiH, podnese ostavku i da Vašington navodno želi da na to mesto postavi nekoga "kojim je lakše upravljati".

Jedna američka kompanija povezana s predsednikom Donaldom Trampom je zainteresovana za izgradnju gasovoda u BIH, a Šmit je, po pisanju FAZ-a, izrazio zabrinutost zbog toga i time okrenuo SAD protiv sebe.

Povodom ostavke Šmita Dodik je ocenio da on "odlazi iz BiH onako kako je u nju i došao - bez legitimiteta, bez odluke Saveta bezbednosti UN i bez međunarodnog prava na svojoj strani".

Dodik je u objavi na mreži X napisao da je sve vreme Šmitovog mandata "bilo jasno da je reč o čoveku koji je u BiH boravio i delovao mimo procedura na kojima bi trebalo da počiva međunarodni poredak" i da je Šmit "svoj mandat potrošio na uzaludno dodvoravanje sarajevskoj čaršiji i pokušaje da nanese štetu Republici Srpskoj".

Dodik je napisao da je "Šmit mnogo zla pokušao da napravi, ali je na kraju svojim delovanjem samo potvrdio jednu činjenicu: Republika Srpska je neuništiva".

(Beta, 11.05.2026)