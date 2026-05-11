SRCE: Izmenama izbornih zakona zloupotrebe će postati legalne, preporuke ODIHR se zloupotrebljavaju

Beta pre 11 minuta

Članica Predsedništva stranke Srbija centar (SRCE) Verica Milanović ocenila je da predloženim izmenama izbornih zakona, izborni proces neće biti unapređen već će, po njenim rečima, zloupotrebe postati legalne.

Ona je navela da na javnim slušanjima predloženih izmena izbornih zakona "nije uvaženo ništa od primedbi koje su davali učesnici". 

"Nema nikakvih pomaka, čak idemo dalje u povećanje kontrole vlasti nad izbornim procesom, a sada već mahinacije i zloupotrebe, koje smo imali prilike da vidimo u prethodnim izbornim procesima, uvode se u legalnost", navela je Milanović a prenela stranka SRCE.

Upitala je "zašto se zloupotrebljavaju preporuke ODIHR".

"Što se tiče konkretno obuke i potvrde o obavljenoj obuci za rad u izbornim organima, preporuka ODIHR nije uslov da ta potvrda postoji da bi se ljudi delegirali u sve te organe, nego upravo suprotno – podizanje znanja i spremnosti ljudi koji učestvuju u izbornim procesima da odgovore tom zahtevu postavljenih članova svih ovih tela, a ne kao uslov za delegiranje u ove izborne organe", dodala je poslanica stranke SRCE.

(Beta, 11.05.2026)

