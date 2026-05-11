Nisam lider studenata: Rektor Vladan Đokić u saopštenju tvrdi da nije predstavnik studentskog pokreta

Vladan Đokić često je bio predstavljan kao osoba koja će predvoditi studentsku listu na predstojećim izborima, a on sam je nekoliko puta rekao da bi taj poziv prihvatio Đokić je napisao da studenti samostalno odlučuju o svom načinu organizovanja i modelima rada Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić oglasio se "povodom kontinuiranog nastojanja pojedinih aktera" da ga, kako kaže, predstave kao lidera ili "predstavnika" studenata. Ovo saopštenje objavljeno je