RHMZ će slati upozorenja sat, dva unapred zbog nevremena! Meteorolog Sovilj otkrio od koliko tačno sati će vreme u Srbiji biti naročito opasno i poziva na oprez

Sutra uveče očekuje se najjači olujni sistem sa udarima vetra i preko 120 km/h Očekuje se osetan pad temperature, a protivgradna zaštita će biti aktivirana radi smanjenja štete poljoprivrednicima Meteorolog Slobodan Sovilj rekao je danas da se u narednih 48 časova na teritoriji Srbije očekuju grmljavine, pljuskovi, grad i olujni vetar.

On je najavio da će Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) za konkretne lokacije izdavaćti hitna upozorenja jedan do dva časa u napred. "Najpre će grmljavinske nepogode biti izolovana pojava i danas ih očekujemo u oblasti od Podrinja i zapadne Srbije, preko Vojvodine i Šumadije do istočne Srbije u večernjim satima", rekao je Sovilj za Tanjug. Kako je naveo, na tom području očekuje se razvoj grmljavinskih oblaka, pljuskova, grmljavine i grada i olujnog vetra. "Za