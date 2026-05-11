Đurić o odnosima Srbije i SAD: Zajedno možemo više u godinama koje dolaze

Ministar inostranih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa američkom podsekretarkom za javnu diplomatiju Sarom Rodžers o unapređenju bilateralne saradnje, jačanju veza građana dve zemlje, regionalnom povezivanju na Balkanu, kao i o učešću Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027. u Beogradu.

Đurić je objavio na mreži Iks da je sastanak sa Sarom Rodžers potvrdio pozitivan zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju dve zemlje. Prema rečima Đurića, razgovarali su o učešću SAD na Ekspo 2027, kao i o novim mogućnostima za produbljivanje saradnje u oblasti javne diplomatije, jačanju međuljudskih veza i unapređenju povezanosti, inovacija i dugoročnog razvoja širom Balkana. „Srbija veoma ceni dijalog i partnerstvo sa SAD i verujemo da