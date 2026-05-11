Đurić sutra u Briselu na sastanku šefova diplomatije EU i Zapadnog Balkana

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić boraviće sutra u Briselu, gde će učestvovati na neformalnom doručku koji za ministre spoljnih poslova Evropske unije (EU) i partnere sa Zapadnog Balkana organizuje visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Đurić će u Briselu imati više bilateralnih susreta, navedeno je u saopštenju. Sastanak na kojem će biti razgovarano o odnosima na Zapadnom Balkanu održava se uoči sastanka Saveta za spoljne poslove EU. Evropske diplomate uključene u pripreme sastanka najavile su da će fokus razgovora evropskih ministara i njihovih kolega sa Balkana biti jačanje saradnje EU i zemalja regiona, povećanje otpornosti država Zapadnog Balkana na negativne spoljne uticaje, usklađivanje sa