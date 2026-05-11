Dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi prebačena u teheransku bolnicu

Dobitnica Nobelove nagrade za mir, iranska aktivistkinja Narges Mohamadi prebačena je u teheranski bolnicu više od nedelju dana nakon što joj je pozlilo u zatvoru, saopštila je danas njena fondacija u nedelju.

Njen premeštaj dolazi posle višednevnih molbi njene porodice i drugih koji su njeno stanje opisali kao kritično. Njena fondacija je saopštila da joj je odobrena uslovna zatvorska kazna uz kauciju. Nije jasno na koliko dugo je njena kazna uslovna, navela je fondacija. Narges Mohamadi je bila zatvorena od decembra u zatvoru Zandžan. Dva puta je gubila svest i prebačena je u lokalnu bolnicu 1. maja. U saopštenju njene fondacije, koje je preneto Asošijejted presu,