Dvoje pozitivno na hantavirus – Francuskinja i Amerikanac

Poslednji preostali putnici na kruzeru koji je pogođen epidemijom hantavirusa biće evakuisani danas u svoje zemlje, a do sada su dve osobe testirane pozitivno – jedna Francuskinja i jedan američki putnik, saopštile su španske vlasti, koje koordinišu evakuaciju sa broda usidrenog kod Tenerifa.

Francuska državljanka, koja je evakuisana u nedelju, testirana je pozitivno na hantavirus i njeno stanje se pogoršava, saopštilo je francusko Ministarstvo zdravlja, javlja Rojters. Američke zdravstvene vlasti saopštile su da je jedan od 17 Amerikanaca koji su evakuisani sa broda imao „blago pozitivan“ test na hantavirus, dok je drugi pokazao blage simptome. Za danas je planirana evakuacija poslednja 24 putnika, dok ih je 94 evakuisano i prebačeno u zemlje u kojima