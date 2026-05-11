Niksi u finalu Istoka, Minesota izjednačila protiv San Antonija

Košarkaši Njujorka plasirali su se prošle noći u finale Istočne konferencije NBA lige pošto su u gostima, u četvrtoj utakmici polufinala plej-ofa, pobedili Filadelfiju sa ubedljivih 144:114.

Niksi su se plasirali u finale Istoka drugu godinu zaredom i igraće protiv pobednika serije Klivlend – Detroit. Pistonsi trenutno vode sa 2:1. Siksersi, na drugoj strani, nisu prošli drugo kolo plej-ofa još od 2001. godine. Ekipu Majka Brauna su do 4:0 u seriji protiv Filadelfije vodili Majls Mekbrajd sa 25 i Džejlen Branson sa 22 poena. Karl-Entoni Tauns je ubacio 17 poena uz deset asistencija, dok je Džoš Hart utakmicu završio sa 17 poena i devet skokova. U