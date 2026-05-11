Niška policija uhapsila prevaranta iz Bugarske: Starijoj ženi uzeo 150.000 evra

Niška policija je u saradnji sa pirotskim kolegama uhapsila državljanina Bugarske S.B.G. (1965) zbog sumnje da je juče telefonom pozvao stariju Nišlijku i rekao joj da je njen sin teško povređen, nakon čega je tražio da mu da 150.000 evra za troškove navodnog lečenja, što je ona i učinila.

Policija je ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog, a kod njega je pronađen gotovo sav novac koji mu je, kako se sumnja, dala sedamdesetčetvorogodišnja žena. Osumnjičenom je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu za prevaru, biti priveden tužiocu. Policijska uprava u Nišu apeluje na građane, naročito starije osobe, da ukoliko ih pozovu nepoznate osobe i traže im novac odmah obaveste policijsku upravu ili najbližu