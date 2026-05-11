Počinje prodaja ulaznica za finale Kupa Srbije

Prodaja ulaznice za predstojeće finale fudbalskog Kupa Srbije, u kome će se sastati Crvena zvezda i Vojvodine, počeće danas.

Finalni meč nacionalnog kupa igra se u sredu, 13. maja, od 20.00 na stadionu „Lagator“ u Loznici. Radno vreme blagajni na stadionu „Lagator“ je od 12.00 do 18.00, saopštio je Fudbalski savez Srbije. Kako se navodi, jedna osoba može da kupi najviše četiri ulaznice, a cena ulaznica iznosi 600 i 1.200 dinara. Finale Kupa Srbije će suditi iskusni arbitar Pavle Ilić.