Sara Rodžers: Trampova ‘ratnica’ i lice nove američke diplomatije

Sara Rodžers, podsekretarka Stejt Departmenta za javnu diplomatiju, najviša je američka zvaničnica koja je posetila Srbiju otkako se predsednik Donald Tramp vratio u Belu kuću u januaru 2025.

Razlozi za dolazak su „potpisivanje Sporazum o učešću SAD na međunarodnoj izložbi Ekspo 2027 i razgovor sa srpskim zvaničnicima o prioritetima na Zapadnom Balkanu“, saopštili su iz Vašingtona. „Sastanak sa Sarom Rodžers potvrdio je sve pozitivniji zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju dve zemlje“, napisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić na društvenoj mreži Iksu pošto je 10. maja dočekao gošću iz Amerike. Dodao je da su