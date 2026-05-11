Košarkaši Njujorka u finalu Istoka: Po notama Mekbrajda i Branson

Košarkaši Njujorka plasirali su se u finale plej-ofa Istočne konferencije NBA lige, pošto su u četvrtom meču polufinala u gostima savladali Filadelfiju rezultatom 144:114 i tako sa 4:0 u pobedama izborili finale.

Najefikasniji u ekipi Njujorka bio je Majls Mekbrajd sa 25 poena. Džejlen Branson je postigao 22 poena, dok je Džoš Hart ubacio 17. U redovima Filadelfije istakao se Džoel Embid sa 24 poena, a Tajris Maksi je zabeležio 17 poena. Njujork će u finalu Istoka igrati protiv pobednika duela između Detroita i Klivlenda (2:1). Košarkaši Minesote nadigrali su na svom terenu San Antonio sa 114:109 i tako izjednačili na 2:2 u seriji. Entoni Edvards je sa 35 poena predvodio