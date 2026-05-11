Poznat delioc pravde u finalu fudbalskog Kupa Srbije: Pavle Ilić na centru

Pavle Ilić biće glavni sudija finala Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine, saopštio je Fudbalski savez Srbije.

Ilićevi pomoćnici biće Uroš Stojković i Milan Mihajlović, dok je za četvrtog sudiju određen Predrag Janjuš. U VAR sobi sedeće Pavle Tomić i Miloš Simović. Finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine biće odigrano 13. maja od 20 časova na stadionu "Lagator" u Loznici. Zvezda i Vojvodina igraju treći put uzastopno u finalu Kupa, a beogradski klub je osvajao takmičenje u prethodnih pet sezona.