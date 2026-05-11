Ko je Emanuel Žiofre, mogući naslednik Incka na mestu visokog predstavnika u Republici Srpskoj

Neposredno nakon što je potvrđeno da Kristijan Šmit, koji nije priznat za visokog predstavnika u Republici Srpskoj, napušta BiH počele su spekulacije ko bi mogao naslediti poslednjeg legalno izabranog međunarodnog predstavnika - Valentina Incka.

Republika Srpska ne priznaje Šmita zato što on nije bio imenovan u Savetu bezbednosti UN, kako je to predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom. Sudeći prema pisanju banjalučkih medija, to bi mogao biti Emanuel Žiofre, a kako prenosi RTRS, ta priča je potekla u evropskim krugovima, a mogla bi ga, kažu, podržati i SAD. Žiofre je trenutno visoki zvaničnik evropske službe spoljnih poslova i blizak je sa otpravnikom poslova Ambasade SAD u BiH Džonom Ginkelom, što mu,