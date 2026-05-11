Manji požar na letu Turkiš erlajnsa za Katmandu - svi putnici bezbedno evakuisani

Manji požar je izbio danas na točku aviona Turkiš erlajnsa nakon što je sleteo u Katmandu, glavni grad Nepala, saopštile su vlasti, što je dovelo do zatvaranja aerodroma na sat vremena.

Svih 277 putnika i 11 članova posade Erbasa A330, koji je stigao iz Istanbula, evakuisano je koristeći izlaze za slučaj opasnosti i niko nije povređen, rekao je portparol Uprave civilnog vazduhoplovstva Nepala, prenosi Rojters. "Požar je izbio na zadnjoj desnoj gumi aviona... požar je ugašen, a avion je odvučen na rulnu stazu... prizemljen je", rekao je portparol. Turkiš erlajns za sada nije komentarisao incident, navodi agencija.