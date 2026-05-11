"Srbija nije 'crna ovca' u procesu evropskih integracija": Kako je u Briselu protekao sastanak Saveta ministara EU

U Briselu je održan sastanak Saveta ministara Evropske unije, a šefica evropske diplomatije Kaja Kalas okupila je i šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana, sa kojima je razgovarala o reformama koje zemlje kandidati treba da sprovedu.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da Evropska unija nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz Plana rasta za Zapadni Balkan, dodajući da se konstantno proverava da li zemlje kandidati ispunjavaju uslove. Kako je preneo reporter Euronews Srbija iz Brisela, prva značajnija poruka ili momenat bio je i sam dolazak ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića u Brisel, s obzirom na to da je Srbija bojkotovala poslednji samit