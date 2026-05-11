Državljanin Bugarske uhapšen zbog prevare u Nišu: Starijoj ženi uzeo 150.000 evra lažno tvrdeći da joj je sin povređen

„Kako se sumnja, on je telefonom pozvao sedamdesetčetvorogodišnju ženu iz Niša i rekao joj da je njen sin teško povređen, nakon čega je od nje tražio 150.000 evra za navodne troškove lečenja.

Žena mu je, prema navodima policije, predala traženi novac“, navodi se u saopštenju MUP-a. Policija je brzom i efikasnom akcijom identifikovala i uhapsila osumnjičenog, a kod njega je pronađen gotovo celokupan iznos koji mu je žena prethodno predala. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu. Iz Policijske uprave u Nišu apelovali su na građane, posebno starije osobe, da budu oprezni prilikom
