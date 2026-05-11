Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj na prilazima gradovima

Saobraćaj je jutros pojačan na prilazima većim gradovima u Srbiji, dok je na glavnim putnim pravcima intenzitet saobraćaja za sada umeren, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozačima se tokom prepodnevnih sati savetuje oprez zbog magle koja mestimično smanjuje vidljivost pored reka i u kotlinama. U drugom delu dana moguće su povremene kratkotrajne padavine i lokalni pljuskovi, zbog čega kolovozi mogu biti vlažni i klizavi. Prema poslednjim informacijama, na naplatnim rampama nema zadržavanja, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kada je reč o teretnom saobraćaju, kamioni na izlazu iz zemlje najduže čekaju na graničnim