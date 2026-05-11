Ministarka zdravlja: Pogoršanje zdravstvenog stanja Francuskinje testirane pozitivno na hantavirus

Zdravstveno stanje Francuskinje koja je putovala kruzerom Hondius i testirana je pozitivno na hantavirus pogoršalo se tokom protekle noći, izjavila je danas ministarka zdravstva Francuske Stefani Ris.

Foto: AP Photo/Thibault Camus Ona je potvrdila da su 22 francuska državljanina identifikovana kao bliski kontakti obolele žene, prenosi Figaro. Ris je rekla da je osam francuskih državljana na letu od Svete Jelene do Johanesburga stavljeno u izolaciju pre skoro nedelju dana, a još 14 francuskih državljana bilo je na drugom letu iz Johanesburga za Amsterdam i oni su dobili instrukcije da se samoizoluju kod kuće i da kontaktiraju francuske zdravstvene vlasti.