RHMZ upozorava na nepogode: Pljuskovi, grmljavina i grad širom Srbije

Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije.

Foto: Insajder/Branko Lazić Posle podne i uveče uglavnom na severu Srbije, a u utorak, 12. maja, i u ostalim predelima očekuje se nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. U utorak će biti i vetrovito sa jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom. U hidrološkom upozorenju navodi se da će se na celom toku Dunava vodostaji narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih