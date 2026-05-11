Doljevčanin švercovao decu migrante: Uhapšen na granici kodStrezimirovca

VRANJE-SURDULICA Na graničnom prelazu Strezimirovci na srpsko-bugarskoj granici, opština Surdulica, uhapšen je muškarac iz Doljevca u čijem je vozilu prilikom kontrole otkriveno 12 migranata iz Avganistana, potvrđeno je Regionalnoj informativnoj agenciji iz policijskih izvora.

Policija MUP Srbije je prilikom kontrole vozila niške registracije utvrdila da je 10 migranata bilo maloletno, a samo dvojica su bili punoletni. Više javno tužilaštvo u Vranju naložilo je policijsko zadržavanje žitelju Doljevca do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz granice i krijumčarenje ljudi. (kraj) SK/LJS