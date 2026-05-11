Dovoljno mesta za nove srednjoškolce: Četiri lozničke srednje škole čekaju 816 učenika

Buduće učenike prvog razreda četiri lozničke srednje škole čeka 816 mesta, koliko je predviđeno u junskom upisnom roku, što će biti više nego dovoljno za 629 osmaka koliko ih završava 14 osnovnih škola u Loznici.

Iz gradske uprave navode da osnovnu školu ove godine završava 76 učenika manje nego prethodne, te da će mesta, i uz dolazak đaka iz susednih opština i Republike Srpske, u srednjim školama biti za sve zainteresovane. Ovogodišnji plan upisa rezultat je koordinisanog rada lokalne samouprave, škola, Nacionalne službe za zapošljavanje i privredne komore, sa ciljem da se usklade potrebe tržišta rada i interesovanja učenika. Predviđenih 816 novih učenika biće raspoređeno