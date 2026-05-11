"Tek posle treće žrtve je postalo jasno" Influenser krenuo na venčanje pa završio na "kruzeru smrti": "Maske se nisu nosile..."…

Među putnicima koji su se našli u središtu drame na "kruzeru smrti" MV Hondius, bio je i poznati turski influenser Ruhi Čenet.

Dok se svetom širila vest o epidemiji opasnog hantavirusa na ovom brodu, Čenet je, nesvestan razmera opasnosti, po povratku sa putovanja prisustvovao velikom venčanju u Istanbulu. Influenser je objasnio da je 3. maja, kada je bio na svadbi, situacija još uvek bila pod velom tajne jer Svetska zdravstvena organizacija (SZO) tada još nije proglasila epidemiju. Prema njegovim rečima, putovanje je počelo 1. aprila iz argentinske Ušuaje. Već deset dana kasnije, jedan