Horor na Novom Beogradu: Maloletnici se potukli nasred ulice, dečak (15) teško povređen

Neposredno pre ponoći sinoć na Novom Beogradu se dogodila tuča više maloletnih osoba u kojoj je teže povređen dečak (15), prenosi Blic pisanje Tanjuga. Prema informacijama, incident se odigrao u Orahovoj ulici, na Novom Beogradu. Dve ekipe Hitne pomoći su poslate na teren, jedna kako bi prevezla dečaka (15), a kasnije transportovala mladića (17) u dečju bolnicu u Tiršovoj gde su mu konstatovane teže povrede.