Cene nafte jutros skočile posle neuspelih pregovora Iran-SAD

Cene nafte su jutros skočile za pet odsto, jer se na Bliskom istoku ne nazire nikakvo rešenje, dok je američki predsednik Donald Tramp oštro odbacio iranski odgovor na američke predloge za okončanje iranskog rata. Cena nafte marke "West Texas Intermediate" za isporuku u junu, koja je referentna za SAD, porasla je jutros za 5,15 odsto, sa 85,37 evra na 100,32 dolara po barelu. Cena nafte marke "Brent" za isporuku u julu, koja je međunarodna referentna cena za