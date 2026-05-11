Nestorović: Petrašinovićevi izborni zakoni ne rešavaju suštinske probleme

Ekološki ustanak neće podržati izmene izbornih zakona, koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Miroslav Petrašinović, u obliku u kojem su predloženi, rekla je danas poslanica Ekološkog ustanka Danijela Nestorović.

Ona je agenciji Beta kazala da Ekološki ustanak smatra da se radi o kozmetičkim i parcijalnim izmenama koje ne rešavaju suštinske probleme izbornog procesa u Srbiji. "Ključne preporuke Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) koje se odnose na sprečavanje zlouptrebe biračkog spiska, funkcionersku kampanju, pritiske na birače, medijsku neravnopravnost i institucionalnu kontrolu izbora ostale su netaknute", kazala je Nestorović. Dodala je