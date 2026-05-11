RHMZ izdao upozorenje: Pljusak, grad i olujni vetar danas i sutra u delovima Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje na pljuskove za ponedeljak i utorak.

U ponedeljak i utorak očekuju nas pljuskovi, saopštio je RHMZ. Danas, 11. maja, pljuskova će biti na severu Srbije. Sutra, 12. maja, biće lokalnih pljuskova i grmljavine, koji će ponegde biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. U utorak će, navodi RHMZ, biti i vetrovito sa jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom. Za konkretne lokacije, kako je navedeno, izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.