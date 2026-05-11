U Nici dve osobe ubijene u oružanom napadu, tri osobe povređene

Dve osobe su ubijene i tri su povređene danas posle podne u jednoj četvrti Nice, na jugu Francuske, saopštile su lokalne vlasti, prenose tamošnji mediji.

Tenzije u Nici su velike već nekoliko dana, sa nizom pucnjava i incidenata u nekoliko gradskih naselja, povezanih sa trgovinom drogom. "Rat protiv droge ne sme se završiti porazom za Republiku", rekao je gradonačelnik Nice Erik Sioti, koji je zatražio povećanje broja policajaca u osetljivim četvrtima grada. Mulen, naselje od 8.000 stanovnika blizu autoputa, na ulazu u grad, gde se dogodio incident, izolovano je i redovno obeleženo nasiljem zbog kontrole nad