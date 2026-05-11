Uhapšen državljanin Bugarske: Nišlijki rekao da joj je sin povređen i tražio 150.000 evra

Pripadnici MUP-a uhapsili su državljanina Bugarske S.B.G. (61) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, on se sumnjiči da je juče telefonom pozvao sedamdesetčetvorogodišnju ženu iz Niša i rekao joj da je njen sin teško povređen, nakon čega je tražio da mu da 150.000 evra za troškove navodnog lečenja, što je ona i učinila. Dodaju da je, nakon što je policija identifikovala i uhapsila osumnjičenog, kod njega pronađen gotovo sav novac koji mu je, kako se sumnja, dala sedamdesetčetvorogodišnja žena. Osumnjičenom je, po