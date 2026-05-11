Marta Kos: Srbija od usvajanja „Mrdićevih zakona“ nije dobila ni evro od EU

„Imam jasnu poruku, u Evropskoj uniji ima mesta za sve zemlje sa Zapadnog Balkana,“ rekla je komesarka za proširenje Marta Kos dolazeći na sastanak Saveta EU za spoljne poslove u Briselu, piše N1.

Ona je ponovila da je proširenje prioritet za Evropsku uniju, ali da njegov uspeh zavisi od sprovedenih reformi država-kandidata. „Ako naši kandidati imaju rezultate, imaćemo ih i mi. Mi ih već imamo. Po prvi put nakon 17 godina osnovali smo radnu grupu za priključenje nove zemlje, to je Crna Gora. Pored toga, poslednji Euro barometar je pokazao zaista veliko opredeljenje ljudi u Crnoj Gori da postanu članica EU,“ rekla je ona. 100 miliona evra za Albaniju i Crnu