Na Batrovcima kamioni čekaju četiri sata, nema dužih zadržavanja na drugim graničnim prelazima

Kamioni na graničnim prelazima Batrovci i Šid prema Hrvatskoj čekaju četiri sata, saopštilo je Javno preduzeće Putevi Srbije.

Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš prema Mađarskoj zadržavanje za teretna vozila je dva sata, a na prelazu Kelebija 60 minuta, koliko i na prelazu Gradina prema Bugarskoj. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, dodali su u Putevima.