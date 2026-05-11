Kalas odbacila Putinov predlog da Šreder učestvuje u pregovorima EU sa Rusijom

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas odbacila je danas predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da bivši nemački kancelar Gerhard Šreder predstavlja Evropu u budućim pregovorima sa Moskvom o evropskim bezbednosnim aranžmanima. "Ukoliko Rusiji damo pravo da imenuje pregovarača u naše ime, znate, to ne bi bilo veoma mudro", rekla je Kaja Kalas novinarima u Briselu, prenosi Rojters. Navela je da bi, s obzirom na to da je