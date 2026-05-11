Pljuskovi, grmljavina i grad: RHMZ upozorava na vremenske nepogode u delovima Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je danas na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije, dok će u utorak biti i vetrovito sa jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom.

U Srbiji će pre podne biti promenlјivo oblačno, toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima, dok se posle podne i uveče na zapadu, severu i istoku mestimično očekuje kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom, ponegde praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice ili sitnog grada. Vetar će biti slab i umeren, posle podne ponegde i jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura kretaće se od 23 do 28 stepeni. U utorak će biti nestabilno u svim regionima, a plјuskovi i