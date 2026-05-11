EU oštro odgovorila na ruski predlog: "Jasno je zašto Putin želi Šredera za posrednika o Ukrajini - da bi sedeo sa obe strane stola"

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas izjavila je da se ruski predsednik Vladimir Putin nalazi „u slabijoj poziciji nego ikada ranije“, ocenjujući da Rusija ne ostvaruje uspehe na frontu u Ukrajini, dok istovremeno raste nezadovoljstvo unutar same zemlje.

Govoreći u Briselu pred sastanak ministara spoljnih poslova EU, Kalas je rekla da su evropski ministri razgovarali i o poslednjim Putinovim izjavama u kojima je nagovestio da bi rat u Ukrajini mogao da se približava kraju. „To je drugačije od onoga što je ranije govorio“, rekla je Kalas. Prema njenim rečima, u evropskim institucijama raste uverenje da Kremlj više nije u poziciji snage kakvu je imao ranije. „Opšte razumevanje je da je Putin u slabijoj poziciji nego