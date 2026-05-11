Kalas: Izbori na Kosovu odlažu dijalog Beograda i Prištine, Vučić i Kurti bili spremni za sastanak

Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas potvrdila je da su učestali izborni ciklusi na Kosovu glavni razlog zbog kojeg nije bilo nove runde dijaloga na nivou lidera.

Ona je novinarima potvrdila da je postojala spremnost i kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kod premijera Kosova Aljbina Kurtija za sastanak u okviru dijaloga, međutim, raspisivanje novih vanrednih izbora na Kosovu je ponovo odložilo proces. "Mi smo zapravo planirali dijalog između Beograda i Prištine, politički dijalog na visokom nivou. Imali smo saglasnost oba lidera – sa Kosova i iz Srbije, ali sada nam se ponovo približavaju izbori na Kosovu, što naravno