Novinarka se izvinjavala tokom prenosa zbog Međedovića, svima je bilo neprijatno zbog onoga što se videlo

Novinarka "Sky Sports-a", Naomi Kadavaj, izvinjavala se tokom prenosa meča Hamada Međedovića zbog onoga što se videlo tokom emitovanja.

Međedović je pobedio Argentinca Marijana Navonea sa 4:6, 6:3, 6:4 i plasirao se u osminu finala mastersa u Rimu, ali je imao mnogo poteškoća tokom meča. U samom finišu meča telo mu je popustilo pod velikim naporom, pa je otišao do zadnjeg dela terena i povraćao na šljaku. Novinarka nije mogla da ne primeti šta se dešava sa Hamadom. "Bori se već tri sata, očigledno je došao do svojih granica. Izvinjavamo se svima što smo ovo uhvatili kamerom", rekla je Naomi Kadavaj