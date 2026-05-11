Poznato ko će suditi finale Kupa Srbije: Počela prodaja ulaznica za meč u Loznici

Finalnu utakmicu Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine sudiće arbitar Pavle Ilić, objavio je Fudbalski savez Srbije.

Iliću će na stadionu u Loznici pomagati Uroš Stojković i Milan Mihajlović, dok će četvrti sudija biti Predrag Janjuš. Delegat utakmice biće Velibor Novović, a u VAR sobi biće Pavle Tomić i Miloš Simović. Finalni meč nacionalnog kupa igra se u sredu, 13. maja, od 20.00 na stadionu "Lagator" u Loznici. Ulaznice za predstojeće finale fudbalskog Kupa Srbije, u kome će se sastati Crvena zvezda i Vojvodine, počinje ovog ponedeljka.