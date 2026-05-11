Stefanović: Srbija je od lidera u evropskim integracijama došla na začelje

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović istakao je da je Srbija, zahvaljujući neradu ministra za evropske integracije Nemanje Starovića, od liderske pozicije u evropskim integracijama 2012. godine došla na začelje svih država kandidata.

"Zahvaljujući vladama u kojima je Starović bio ministar, Srbija je i zvanično najkorumpiranija i najkriminalizovanija zemlja regiona, plus smo najlošije ocenjeni na listi slobode medija", naveo je Stefanović u saopštenju. Istakao je da je za Starovićev "anti-evropski napor" nagrađena njegova sestra koja je, kako navodi Stefanović, dobila gotovo 26 miliona dinara samo od pokrajinske vlade. "Zato naprednjaci ne žele Evropu jer to znači zatvor za lopove, slobodne