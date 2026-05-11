Muškarac povređen na Fruškoj gori nakon pada sa visine: Spasioci intervenisali kod Popovice

Na Fruškoj gorijuče je organizovana akcija spasavanja muškarca koji je pao sa visine i tom prilikom zadobio povrede.

Prema informacijama spasilaca, muškarac je nakon pada zadobio povrede zbog kojih je bila neophodna hitna reakcija spasilačkih ekipa. Spasioci su povređenom muškarcu pružili prvu pomoć na terenu, nakon čega je zbrinut i predat ekipi Hitne pomoći. U akciji spasavanja učestvovalo je pet spasilaca, a čitava intervencija trajala je nešto manje od dva sata. Za sada nisu saopšteni detalji o stepenu povreda muškarca. Lepo vreme i prolećni dani doveli su do većeg broja