Nafta ponovo poskupela nakon što je Tramp odbacio predloge Irana

Evropski berzanski indeksi su danas neujednačeni, a nafta Brent je ponovo poskupela na gotovo 105 dolara po barelu nakon što je američki predsednik Donald Tramp odbacio odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba na Bliskom istoku. „Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih „predstavnikaˮ. Ne sviđa mi se, potpuno je neprihvatljivˮ, poručio je Tramp na svojoj društvenoj mreži „Truth Socialˮ. Prema podacima sa berzi u 10.00 sati, cena sirove nafte je