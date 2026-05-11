Netanjahu okupio bezbednosni vrh nakon Trampovog odbijanja iranskog predloga

Izrael u stanju pripravnosti

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sazvao je hitan bezbednosni sastanak u svom kabinetu u Jerusalimu, preneo je danas Tajms of Izrael, pozivajući se na jednog od učesnika sastanka. Nije precizirano šta će biti tema sastanka. Do sastanka dolazi nakon što je američki predsednik Donald Tramp prethodno odbio iranski odgovor na predlog primirja, a uoči libansko-izraelskih mirovnih pregovora u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Tanjug.