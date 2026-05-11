Stav Donalda Trampa o iranskom predlogu nema značaj

Tramp „generalno ne prihvata realnost” i zbog toga, „Iran stalno pobeđuje”

TEHERAN – Stav predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa o iranskom odgovoru na mirovni predlog nema nikakav značaj, izjavio je neimenovani izvor za iransku novinsku agenciju Tasnim, dodajući da Iran ne pravi predloge kako bi zadovoljio američkog predsednika. U odgovoru, izvor blizak iranskim vlastima naveo je da je nezadovoljstvo američkog predsednika „čak i poželjno”. „Pregovarački tim mora da pravi planove isključivo u skladu sa pravima iranskog